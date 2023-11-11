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Коммерческая недвижимость в Сообщество Каламиу, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sidonia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sidonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес-комплекс на Крите в районе Иерапетра! Комплекс имеет общую площадь 330 кв.м…
€500,000
Realting.com
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