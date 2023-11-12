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Земельные участки в Сообщество Антония, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10800 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1247 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 944 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10226 кв.м. на острове Крит. На территории…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9519 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19700 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€80,000
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