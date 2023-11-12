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Коттеджи в Сообщество Антония, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000

Параметры недвижимости в Сообщество Антония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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