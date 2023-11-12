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Коммерческая недвижимость в Сообщество Антония, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажубизнес площадью 273 кв.м в горной деревне префектуры Лассити. Бизнес …
€270,000
Realting.com
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