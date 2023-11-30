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Земельные участки в Вне сообщества Лакония, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 28722 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15990 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€450,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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