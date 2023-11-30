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Коттеджи в Вне сообщества Лакония, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат с Spalni в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 комнат с Spalni
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 222 кв.м с участком 5728 кв.м, построенный в 1996 году. Внутреннее пр…
€455,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Вне сообщества Лакония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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