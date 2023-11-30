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Коммерческая недвижимость в Вне сообщества Лакония, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаеться инвестиционый обект не далеко от Айос Николаос, Крит.Общая площадь здания составл…
€360,000
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Grekodom Development
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