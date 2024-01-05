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Таунхаусы в сообщество, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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