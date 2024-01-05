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Земельные участки в сообщество, Греция
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68 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается участок площадью 10.397 кв.м с 3 существующими зданиями общей площадью 400 кв.м, в…
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€430,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10341 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€225,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5834 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2535 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€70,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4004 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 27671 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12178 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€160,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6161 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€375,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€246,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2235 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€185,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2113 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3399 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11228 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€320,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 29981 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,000,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3460 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€800,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 23373 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€102,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Пано Элунда, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€82,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8866 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€130,000
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Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7857 кв.м. на острове Крит. На территории …
€300,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 953 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
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Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1924 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 68000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€2,60 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
8 200 м²
1
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€480,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,99 млн
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