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Земельные участки в Сообщество Vrysson, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1370 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€82,000
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