Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Сообщество Vrysson
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Сообщество Vrysson, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$261,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сообщество Vrysson, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов