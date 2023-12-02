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Квартиры в Сообщество Vrysson, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
€140,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество Vrysson, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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