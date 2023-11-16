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Земельные участки в Сообщество Брух, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на м…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14549 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11174 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€720,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3137 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€107,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13569 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€1,18 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3286 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€277,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€750,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 126 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€12,80 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5801 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€347,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 25274 кв.м. на острове Крит. На территории…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19017 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€2,83 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5889 кв.м. на острове Крит. На территории …
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 34000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€2,45 млн
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