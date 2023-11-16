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Коттеджи в Сообщество Брух, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Брух, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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