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Отели в Сообщество Брух, Греция

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1 объект найдено
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 145 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Realting.com
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