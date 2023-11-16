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Коммерческая недвижимость в Сообщество Брух, Греция

2 объекта найдено
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 145 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
€73,000
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