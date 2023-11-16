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Квартиры в Сообщество Брух, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€142,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брух, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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