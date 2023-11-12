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Земельные участки в Сообщество Брачаси, Греция

35 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€309,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2913 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2375 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€89,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€380,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1451 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2406 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€103,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок площадью 17.500кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 3…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок площадью 7200 кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 29…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€750,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€320,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14776 кв.м. на острове Крит. На территории…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12371 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€320,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2066 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 679 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€78,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1541 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
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