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Отели в Сообщество Брачаси, Греция

коммерческая недвижимость
7
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Realting.com
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