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Коммерческая недвижимость в Сообщество Брачаси, Греция

7 объектов найдено
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 511 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
€540,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
€400,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€630,000
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
€425,000
Коммерческая 1 спальня с Spalni в Sisi, Греция
Коммерческая 1 спальня с Spalni
Sisi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 92 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
€130,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость600 м2на Крите. Здание состоит из 8 квартир, которые имею…
€1,20 млн
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