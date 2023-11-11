Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Сообщество Ано Вианнос

Земельные участки в Сообщество Ано Вианнос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Viannos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Viannos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
Realting.com
Перейти