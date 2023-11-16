Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Сообщество Святого Стефана

Земельные участки в Сообщество Святого Стефана, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Makrygialos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Makrygialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11742 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€184,000
Realting.com
Перейти