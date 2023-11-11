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Жильё в Сообщество грушей, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kimouriotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kimouriotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€85,000

Параметры недвижимости в Сообщество грушей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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