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Виллы в Кисамос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Realting.com
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