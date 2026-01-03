Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Кисамос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Кисамосе, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Кисамос, Греция
Квартира 5 комнат
Кисамос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
$899,846
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти