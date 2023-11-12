Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта.
Пляж — 10 минут
Порт Кисамос — 2 минуты
Город Кисамос— 5 минут
Международный аэропорт — 50 минут
Город Ханья — 35 минут
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта.
Пляж - 10 минут
Порт Кисамос - 2 минуты
Город - 5 минут
Международный аэропорт - 50 минут
Город Ханья - 35 минут