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Виллы с бассейном в Килкис, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с бассейном в Доркас, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном
Доркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Килкис, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов