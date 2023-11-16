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Отели в Килкис, Греция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Platania, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Platania, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Здание…
€200,000
Отель 1 комната с furnishings в Akritohori, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Akritohori, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 688 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
€1,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Ano Poroia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Ano Poroia, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен трехзвездочный отель площадью 2500 кв.м, расположенный в районе города …
€2,80 млн
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