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Земельные участки в периферийная единица Килкис, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Karteres, Греция
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Realting.com
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