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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Килкис, Греция

Kilkis Municipality
5
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Kastaneri, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kastaneri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$109,454
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Килкис, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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