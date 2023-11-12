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Квартиры в периферийная единица Килкис, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Stathmos Mourion, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Mourion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Elliniko south of Athens Sourmena area, apartment of 100 sq.m. raised ground floor, in very …
€350,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Stathmos Mourion, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Mourion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Elliniko south of Athens Ano Sourmena area, floor apartment of 122 sq.m. 3rd floor newly bui…
€570,000
Квартира 8 спален в Эфкарпия, Греция
Квартира 8 спален
Эфкарпия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 8 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 4 Ванная Площадь: 480 m2, Цоколь эт…
€460,000
Квартира 2 спальни в Эфкарпия, Греция
Квартира 2 спальни
Эфкарпия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 81 m2, 2-й этаж, …
€140,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Килкис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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