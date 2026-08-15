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Квартиры в периферийной единице Килкис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Терпиллос, Греция
Квартира 1 спальня
Терпиллос, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$96,818
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Килкис, Греция

Недорогая
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