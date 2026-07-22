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Виллы в Кьятоне, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Кьятон, Греция
Вилла
Кьятон, Греция
Площадь 190 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 190 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$684,930
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