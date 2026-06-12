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Коттеджи в Kerkini Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж в Керкини, Греция
Коттедж
Керкини, Греция
Площадь 127 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$92,340
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kerkini Municipal Unit, Греция

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