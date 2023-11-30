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Жильё в Keratsini, Греция

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in the area of Keratsini. Orientation:  …
€170,000
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Domain Estate
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Two-bedroom apartment in Piraeus County in the area of Keratsini. Fully renovated, locate…
€150,000
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation:  Bright …
€135,000
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Available listings for sale in the building. Prices upon request 1st Floor apartment : 10…
Цена по запросу
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€205,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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