Таунхаусы с видом на горы в Кератее, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Кератея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кератея, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$299,507
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
