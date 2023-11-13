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Земельные участки в Кератея, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
€430,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится в райском уголке Анависсос -прибрежном поселке в южно-восточной …
€131,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€152,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. в Аттике. На территории строение. Участок нах…
€195,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в Аттике. Земельный участок расположен в рай…
€250,000
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