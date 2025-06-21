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Коттеджи с бассейном в Кератее, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Кератея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кератея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$668,244
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Grekodom Development
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