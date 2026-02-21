Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Кератея
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Кератее, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кератея, Греция
Квартира 3 комнаты
Кератея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 112 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$342,446
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
