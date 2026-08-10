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Квартиры в Кератее, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
$244,727
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Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$336,502
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