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Дома в Керамоти, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат с furnishings в Керамоти, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Керамоти, Греция
Комнаты 6
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
€170,000
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Grekodom Development
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Дом 2 комнаты в Monastiraki, Греция
Дом 2 комнаты
Monastiraki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Префектура Кавала, Керамоти, Монастираки: Отличный и светлый Отдельный дом 76 кв.м. на участ…
€120,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Chaidefto, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Chaidefto, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€205,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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