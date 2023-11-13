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Земельные участки в Кефалос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Kamari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Kamari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Выставляется на продажу уникальный прибрежный объект недвижимости на острове Кос Участок с о…
€1,000,000
Realting.com
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