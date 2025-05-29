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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Кефалиния, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната
Germenata, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

Недорогая
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