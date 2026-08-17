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Таунхаусы в периферийной единице Кефалиния, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Germenata, Греция
Таунхаус
Germenata, Греция
Площадь 80 м²
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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