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Земельные участки в периферийная единица Кефалиния, Греция

18 объектов найдено
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок расположен в районе Лехео
€880,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
€1,20 млн
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 176 000 м²
Предлагается на продажу эксклюзивный объект недвижимости - необитаемый остров София в состав…
€5,00 млн
Земельные участки с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€750,000
Земельные участки с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 580 м²
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€450,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, по…
€74,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€170,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Фискардо, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Фискардо, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Thiramonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thiramonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Faraklata, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Faraklata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14700 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€110,000
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