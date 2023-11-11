ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Земельные участки
периферийная единица Кефалиния
Земельные участки в периферийная единица Кефалиния, Греция
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок расположен в районе Лехео
€880,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
176 000 м²
Предлагается на продажу эксклюзивный объект недвижимости - необитаемый остров София в состав…
€5,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€750,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
580 м²
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
€420,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Katochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ликсурион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Poros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, по…
€74,500
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€110,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Фискардо, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thiramonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Faraklata, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14700 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€110,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL