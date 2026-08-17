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Коттеджи в периферийной единице Кефалиния, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Ковалата, Греция
Коттедж
Ковалата, Греция
Площадь 40 м²
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
$100,360
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Grekodom Development
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Коттедж в Svoronata, Греция
Коттедж
Svoronata, Греция
Площадь 219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$814,689
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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