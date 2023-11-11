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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Кефалиния, Греция

Муниципалитет Кефаллинии
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6 объектов найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Отель с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Отель с видом на город в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 165 м²
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
€325,000
Отель 12 спален с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель 12 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 320 м²
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
€450,000
Отель 1 комната с видом на море в Ликсурион, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Фискардо, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Фискардо, Греция
Комнаты 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 89 кв.м в Кефалонии. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
€270,000

Типы недвижимости в периферийная единица Кефалиния

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