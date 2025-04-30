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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

Kavala Municipality
58
Кавала
54
Коммерческое помещение Удалить
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59 объектов найдено
Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Kavala, Center: Shop for rent 60 sq.m. located in a very central part of the market. The gro…
$1,367
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 35 sq.m. on the 1st floor with an elevato…
Цена по запросу
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Склад 1 000 м² в Кринидес, Греция
Склад 1 000 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
BUILDING OF 2000 sq.m. on 4 levels. Main store of 500 sq.m. ground floor and 500 sq.m. loft …
$2,629
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Kavala, Agios Ioannis: Shop for rent 60 sq.m. of facade on the ground floor with central oil…
$400
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Кринидес, Греция
Коммерческое помещение 400 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Площадь 400 м²
Business building for rent in Lidia, Filippoi of Kavala Prefecture for 1.000€ (Listing No MZ…
$1,052
в месяц
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Склад 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Kavala, Center: Shop for rent 40 sq.m. frontage on the ground floor in a central part of the…
$736
в месяц
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Офис 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 30 sq.m. on the 2nd floor in a very central location. It con…
$263
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Kavala, Center: Shop for rent 60 sq.m. located in a very central part of the market, on one …
$526
в месяц
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Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Prefecture of Kavala, Kavala: Shop for rent 95 sq.m. in a very central point of the market. …
$1,052
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central point of the marke…
$421
в месяц
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Склад 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Kavala, Center: Central STORE for rent in a very privileged location, 40 sq m +40 basement +…
$2,103
в месяц
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Склад 85 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 85 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Kavala, Center: Shop for rent 85sq.m. with a facade of 3m. on the ground floor (3 levels) in…
$736
в месяц
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Склад 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 850€ (Listing No ΝΠ759). Another p…
$894
в месяц
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Склад 94 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 94 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Kavala, Center: Shop for rent located in a very central part of the market. It consists of 3…
$1,302
в месяц
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Склад 100 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 100 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Kavala, Center: Shop for rent 100 sq.m. which is located in a very central point of the mark…
$631
в месяц
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Склад 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Kavala, Center: Shop for rent 50 sq.m. facade located in a very central part of the market. …
$1,052
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Kavala, Center: Shop for rent 26 sq.m. facade located on a pedestrian street in a very north…
$736
в месяц
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Склад 100 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 100 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER SHOP FOR RENT 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists of…
$2,103
в месяц
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Склад 41 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 41 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Rent a shop located in the center of Kavala in one of the most commercial dramas in the city…
$526
в месяц
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Офис 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent, bright Office 40 sq.m. on the 1st floor. It consists of 1 space. T…
$421
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Store for rent in Ag. Pavlos, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No ΝΠ767). Anoth…
$368
в месяц
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Склад 105 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 105 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Kavala, Center: Shop for rent 105 sq.m. located in a very central point of the city and the …
$1,480
в месяц
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Склад 86 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 86 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Kavala, Center: Shop for rent 43sq.m. plus 43sq.m. loft legal. Located in a very central poi…
$736
в месяц
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Офис 250 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 250 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Этаж 2
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΝΠ770). Another …
$841
в месяц
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Офис 120 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 120 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΝΠ756). Another …
$841
в месяц
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Офис 49 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 49 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 49 sq.m. on the 3rd floor in the very cen…
$421
в месяц
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Склад 500 м² в Элефтеруполис, Греция
Склад 500 м²
Элефтеруполис, Греция
Число комнат 3
Площадь 500 м²
N. Kavalas, Eleftheroupolis: 500 SQM SHOP FOR RENT, GROUND FLOOR WITH 150 SQM BASEMENT WITH …
$4,206
в месяц
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Склад 74 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 74 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 1.150€ (Listing No ΝΠ459). Another…
$1,189
в месяц
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Склад 20 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 20 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Kavala, Center: Central Store of 20 sq.m. facade on the ground floor of the building there. …
$210
в месяц
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Склад 135 м² в Неа-Карвали, Греция
Склад 135 м²
Неа-Карвали, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Store for rent in Nea Karvali, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 2331). Anoth…
$315
в месяц
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