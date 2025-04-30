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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в периферийной единице Кавала, Греция

Kavala Municipality
57
Paggaio Municipality
38
Кавала
51
Неа-Перамос
30
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95 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Apartment for rent in Nea Iraklitsa, Eleitheres of Kavala Prefecture for 220€ per night(Lis…
$231
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kavala, Kalamitsa: For your Summer vacations 80 sq.m. apartment for rent. fully furnished an…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
DAILY Lease 100 €. It hosts 4-5 PEOPLE SUMMER HOUSE for vacations apartment of 60 sq.m. in N…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Studio for rent in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 280€ (Listing No MZ055). An…
$324
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Eleitheres, Nea Peramos: Studio of 47 sq.m. on the 1st floor of an apartment building VERY C…
$94
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 7
Kavala, Center (7th Division): AVAILABLE from October 15 to June 15. FURNISHED Apartment for…
$578
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 170. HOSPITALS 5 PERSONS. LUXURY APARTMENT FOR RENT IN N.IRAKLEITSA, BEYOND TH…
$178
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, 7hs Merarxias: Lease from 1 OCTOBER - 30 June 2023. Renovated Studio 40 sq.m. on the…
$368
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 120. HOSTES AS 6 PERSONS. ENJOY YOUR VACATIONS IN NATURE IN A UNIQUE TREATED E…
$126
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. 50 sq.m. studio for rent by t…
$105
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6
DAILY LEASING:   JULY - AUGUST € 170, JUNE € 130 HOSΤES AS 5 PERSONS.   Holiday rental apa…
$178
в месяц
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Студия 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Студия 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Newly built maisonettes 33 sq.m. near the sea. They consist of a …
$131
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kavala, NEAR the Center (KAMARES): For rent, fully furnished two-room Studio 50 sq.m. on the…
$375
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent FURNISHED Studio 50sq.m. on the 1st floor with elevator. It consist…
$454
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: For rent by DAILY LEASE Apartment 120 sq.m. on the 1st floo…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Kavala, Souyoulou: Renovated Studio 40 sq.m. for rent. on the 3rd floor with elevator. It co…
$315
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Paraskevi:AVAILABLE FROM 1/10/25. For rent bright Apartment 70 sq.m. on the 1st…
$541
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Studio for rent 40 sq.m. in the very center of Kavala on the 2nd floor with …
$284
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 100. FULLY FURNISHED AND EQUIPPED APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 50 METERS F…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
SEZON 3000€ HOSES 4 PERSONS For rent apartment of 60 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, for the s…
$73
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$84
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$189
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1
Kavala, Vyronas: Apartment for rent 85sq.m. on the 1st floor. It consists of 2 bedrooms, liv…
$479
в месяц
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Квартира 1 комната в Палио, Греция
Квартира 1 комната
Палио, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Palio: For rent with DAILY RENT 120 € for summer holidays Lux apartment 70 sq.m., ac…
$126
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Potamoudia: For rent renovated Studio 40sq.m. on the 1st floor with individual heati…
$374
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Kavala, Kalamitsa: Studio for rent 30 sq.m. on the raised ground floor with individual heati…
$400
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent from 1/7/2025, a 55 sq m apartment located on the 1st floor of a…
$460
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE 80 €. PERSONS 5-6 PERSONS. NEW APARTMENT FOR RENT FULLY FURNISHED AND EQUIPPED W…
$84
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 40sq.m. on the 1st floor wit…
$356
в месяц
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Типы недвижимости в периферийной единице Кавала

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