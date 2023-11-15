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Земельные участки в Katsikas, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Neokesaria, Греция
Земельные участки
Neokesaria, Греция
ID: #W244 - Ioannina Prefecture, Pamvotida: FOR SALE inclining plot 300sqm with facade lengt…
€35,000
Realting.com
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