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Земельные участки в Като Ахая, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Като Ахайа области Ахайя на Пелопоннесе. Поскольку поселок наход…
€270,000
в месяц
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